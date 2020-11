Post gara agitato: con il Milan come con Fiorentina, Az e Rijeja

La sconfitta contro il Milan non è stata gradita da mister Gattuso, anzi a fine gara non le ha mandate a dire alla squadra. Non ha visto cattiveria, veleno e quella sana voglia di lottare su ogni palla. Non è la prima volta da quando il mister è seduto sulla panchina azzurra. Parole dure anche dopo la Fiorentina persa 0-1, con l’Az Alkmaar 0-1 e la mezz’ora contro il Rijeka. Si sentono in lontananza gli echi dell’ammutinamento successo lo scorso anno a fine gara contro il Salisburgo, perciò se ne sono dette negli spogliatoi. Il tutto augurandosi che l’S.O.S. venga ascoltato dal presidente De Laurentiis e dal d.s. Giuntoli per non restare soli in un momento non semplice. Il Napoli ha ricominciato a farsi del male da solo, si teme che il tutto possa sfuggire di mano e se Gattuso dovesse sfuggire la situazione allora scatterebbero gli allarmi. Serve una svolta e in tempi brevi.

Fonte: Corriere dello Sport