Osimhen deve avere pazienza per il suo ritorno in campo

Ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di giovedì contro il Rijeka e non ci sono buone notizie su Osimhen. La punta nigeriana ha proseguito nel suo lavoro in palestra e a seguire terapie, perciò niente sfida contro i croati ma con ogni probabilità contro la Roma. Il dolore alla spalla è molto forte, ci vorrà ancora pazienza per il giocatore ex Lille, prima di ritrovare la migliore condizione. Si proseguirà ovviamente con le terapie, sperando che il dolore passi nei prossimi giorni. Giovedì c’è da attendere una reazione caratteriale in campo europeo e poi la prova di forza contro i giallorossi per ritrovare se stessi.

Fonte: Corriere dello Sport