Napoli-Gattuso, rinnovo definito negli ultimi dettagli

Il mese di Novembre è quello della svolta, sia sul campo, dove la squadra dovrà dare delle risposte, ma anche della questione rinnovo di Gattuso. Ormai è stato tutto definito il tutto tra le parti, anzi è stato fatto fino all’ultimo dettaglio, quindi si attende solo il twitter di De Laurentiis. Il tutto non è avvenuto la scorsa settimana, per la riunione dei Fondi e dallo storico ingresso Cvc-Advent-Fsi nella media company della Lega. Dopo l’annuncio ufficiale il mister avrà sempre in pugno la squadra e un progetto più duraturo, due anni con opzione per il terzo.

Fonte: P. Taormina Il Mattino