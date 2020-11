Milik: anche la Milano rossonera pensa al polacco a gennaio

Milik è un attaccante che fa mercato. Soprattutto in quel di Milano. Infatti, noto l’interessamento per il polacco dell’ Inter, stamattina su QS si legge che anche il Milan sarebbe tornato alla carica per il polacco. I rossoneri, infatti, sanno che non possono affidarsi totalmente ed esclusivamente ad Ibrahimovic per il reparto avanzato. Soprattutto ora che, dopo la gara di Napoli, lo svedese ha dimostrato di essere umano e potersi fermare, qualche volta. Leao non riesce ad offrire le garanzie di affidabilità e continuità ricercate, Colombo è molto giovane così come Hauge. Di conseguenza, Milik diventa qualcosa più di un’ ipotesi per il prossimo mercato di gennaio. I rossoneri, però, non monitorano solo la punta del Napoli, ma starebbero valutando anche i profili di Giroud del Chelsea e di Mariano Diaz del Real Madrid. In questo caso il Milan opterebbe per dei prestiti e non per operazioni a titolo definitivo, andando quindi a risparmiare dei soldi.