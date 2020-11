Mandarini a Radio Crc: “Gattuso ha voluto provocare il gruppo, non vuole andare via”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport. “Dopo la sconfitta contro il Milan e ieri alla ripresa degli allenamenti ci sono stati dei confronti tra Gattuso e la squadra – ha detto Mandarini a Radio Crc – è nella normalità delle cose. Negli spogliatoi ci si parla e ci si confronta sempre”. Oggi sulle colonne del Corriere dello Sport c’era un articolo che ha svelato alcuni retroscena, tra cui la volontà di Gattuso di andare via nel caso i calciatori non cambiassero atteggiamento. “Quella di Gattuso – ha detto Mandarini a Radio Crc – è stata una provocazione. Rino vuole scuotere il gruppo. Ma ad abbandonare il progetto Napoli non ne vuole proprio sapere. Lui crede in questa squadra. I calciatori dal canto loro non hanno gradito le esternazioni pubbliche di Gattuso. Ma il tutto è già rientrato”.