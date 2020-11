Lo Monaco: “Scambierei Sensi con Milik? Sensi darebbe il cambio di passo”

Su Radio Marte, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere FIGC, ecco le sue parole: “Cosa non va nel Napoli? Le due partite contro Sassuolo e Milan dovevano dare risposte positive e invece ne hanno date di negative. Le due partite hanno detto che il Napoli ha difficoltà strutturali davanti, la squadra sembra destinata a imporre il gioco ma ha un terminale centrale alto che è in dissonanza con ciò. Bakayoko e Ruiz sono due buoni giocatori ma sono due lentopedi, quindi non danno il passo giusto. Scambierei Sensi con Milik? Intanto mi sembra che con il polacco si rischia di perdere una situazione patrimoniale. Se passa gennaio senza cessione il giocatore può accordarsi con altri. Un giocatore come Sensi potrebbe dare un apporto in mezzo al campo ed è diverso da altri giocatori attuali del Napoli. Lui non ha grandi centimetri ma può dare il cambio di passo. All’Inter ha giocato anche come trequartista, al Cesena davanti alla difesa. In cabina di regia può dare un apporto importante. Un’operazione del genere può essere messa in piedi.

Manca un uomo di collegamento tra squadra e società? Non bisogna esagerare le cose e portarle a un punto di rottura. Gattuso è un buon tecnico ma è un focoso, la vive intensamente e somatizza ogni situazione. Non vorrei che si fossero create in lui tensioni eccessive che poi si scaricano sulla squadra. Ricorso al CONI, il Napoli può spuntarla? Io ribadisco che il buonsenso deve portare alla ripetizione della partita. La Federazione insiste su un punto su cui non vuole lasciare deroga. Ma il protocollo è lacunoso e il Napoli non ha colpa se non ha giocato”.