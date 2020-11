L’alternanza non turba Meret, ma il futuro è da valutare

L’alternanza tra i portieri è ormai un dato di fatto in casa Napoli. Contro il Milan è toccato a Meret, cui, di certo, questa situazione non fa piacere, ma non influisce sulla mente del ragazzo. Contro il Milan sentiva la responsabilità, ma non l’ha vissuta come un peso. Con Gattuso continua ad avere un ottimo rapporto. Parlano, si scambiano idee e si confrontano di continuo. Il futuro, però, resta ancora un enorme punto interrogativo. Intanto Alex pensa solo a lavorare e a tenere il profilo basso: senza alzare polveroni o casi all’interno dello spogliatoio. Preferisce far parlare il campo, tutto quello che riceverà sarà solo merito del suo lavoro e delle sue parate. Con la convinzione che magari, anche se Ospina fosse stato in perfette condizioni, ci sarebbe stato il ballottaggio contro il Milan. «Non sarei così sicuro che Gattuso avrebbe scelto il colombiano contro il Milan. Non so se è Ospina sia davvero il titolare, altrimenti perché non gioca soltanto lui?», si chiede Nando Orsi. «Magari l’alternanza ci può stare tra campionato e Coppa Italia, al massimo in Europa League, ma poi basta».

Il Mattino