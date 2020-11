Pirlo: “Tratto Ronaldo che è un campione come Frabotta e Portanova”

Andrea Pirlo deve molto a Cristiano Ronaldo perché l’ex Pallone d’oro è stato decisivo in quasi tutte le partite giocate dalla Juve. Ma, alla vigilia del match di Champions League con gli ungheresi del Ferencvaros a Torino, il tecnico ha puntualizzato: «Tratto lui che è un campione come tratto Frabotta e Portanova, due ragazzi. Questo è stato da sempre il mio modo di fare». Manuel Portanova, 20enne centrocampista nato a Napoli, è figlio d’arte: suo padre Daniele, difensore, ha indossato anche la maglia del Napoli.

Dopo tre partite del girone Champions, i bianconeri hanno sei punti (tre in meno del Barcellona). Pirlo ha colto incoraggianti segnali nella gara contro il Cagliari, vinta appunto con una doppietta di CR7. «Sabato scorso siamo entrati in campo con il piglio giusto dal primo minuto. E contro il Ferencvaros l’approccio deve essere come se si giocasse una finale, serve per la crescita. Se ci fosse meno intensità mi darebbe molto fastidio». Fonte: Il Mattino