In vista del Rijeka e della Roma Gattuso vuole portare la squadra in ritiro

La sfida contro il Milan ha messo a galla la prova di alcuni big, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, in serata no, dopo le prestazioni ottime in Nazionale, male con la maglia azzurra. Apparsi forse con la pancia piena, quindi non con la cattiveria giusta, come avrebbe voluto. Mister Gattuso sa che contro il Rijeka è l’occasione per riscattare la prova contro i rossoneri, una gara di carattere, così come contro la Roma di Fonseca. Il tecnico calabrese è stato più un fratello maggiore che un padre di famiglia, quello che avrebbe voluto AdL ed è per questo che probabilmente si andrà per il ritiro in vista delle sfide tra Europa League e campionato. L’essersi fatti sentire con Allan, Lozano, Mario Rui e Ghoulam, forse non basta, ma si augura che in futuro non si debba far sentire e ritrovare una squadra affamata.

Fonte: Repubblica