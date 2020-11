Giuffredi: “Bisogna smettere di dire cazzate nel rapporto tra Gattuso e la squadra”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Hysaj sta bene. è asintomatico. Nessun problema di salute, rientra con i tempi tecnici, per fare i tamponi ed avere il riscontri necessari. Si tratta di due tamponi lì e uno almeno qui. Ci sono tante gare consecutive ed il suo apporto era importante”.

Di Lorenzo?

“E’ stato 15 giorni con la Nazionale, ha viaggiato tanto ed un po’ di stanchezza c’è stata. Ma, non è un alibi per la prestazione negativa. Ma, la pochezza di alcuni giornalisti, di alcuni siti: ho letto che sarebbe stata un’alternativa al Napoli di Guerini. Ci sono tanti giornalisti che hanno messo 4 in pagella, ma si sono fermati lì. Si dimentica che è la prima partita che sbaglia clamorosamente”.

Mario Rui nervoso?

“E’ stato tra i più positivi nel match con il Milan: a me sembra sereno, anzi”.

Tutto superato con Gattuso?

“Ma state scherzando? Chi scrive certe cose, come l’ammutinamento, deve essere ricoverato. I ragazzi hanno un rapporto straordinario con Gattuso. Anche il discorso della tribuna a Bologna: è giusto che se ti alleni male vieni mandato in tribuna. Gattuso è stato l’artefice del rinnovo di Mario Rui, sono persone schiette e sincere. Giusto che va in tribuna chi non si allena bene: ma, non significa avere un cattivo rapporto. Bisogna smettere di dire cazzate nel rapporto tra Gattuso e la squadra. Con il Milan queste cose non accadono, non ci sono voci millantatore. E’ una cosa che davvero mi fa incazzare. Il confronto è fatto per costruire”.

Hysaj?

“Ci sentiamo tutti i giorni con il Napoli: stiamo lavorando, vediamo. I rapporti con il Napoli sono ottimi e prima di fare una scortesia al Napoli ci pensiamo 1000 volte. E ci dovrebbero pensare mille volte anche certi elementi della stampa a dire certe cose. Ci vorrebbe sale in zucca prima di dire queste cazzate, c’è da essere positivi e non sganciare bombe false”.