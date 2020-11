Europa League – Ampio turnover del Napoli contro il Rijeka

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti ieri mattina in vista della sfida di giovedì al San Paolo in Europa League contro il Rijeka. In vista della gara contro i croati è previsto ampio turnover, per vedere all’opera altri elementi della rosa. Spazio a Ghoulam sulla sinistra al posto di Mario Rui, apparso in serata no contro il Milan. Zielinski nel ruolo di regista, Elmas al posto di Insigne e infine Petagna nel ruolo di centravanti. Ci sono ancora diversi allenamenti oltre alla rifinitura di giovedì prima della sfida delle ore 21,00 contro il Rijeka.

Fonte: P. Taormina Il Mattino