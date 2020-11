Crudeli: “Napoli sottotono, Politano ha predicato nel deserto”

Il giornalista Tiziano Crudeli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goa: “Ho visto un Napoli complessivamente sottotono. Mi è piaciuto molto Matteo Politano, ma ha predicato nel deserto. Non è stato aiutato dalla squadra. Ero convinto che Stefano Pioli avesse ragione sul Napoli. Il mister del Milan disse che lo Scudetto sarebbe stato un discorso a tre tra la Juventus, l’Inter e il Napoli. La squadra azzurra, tuttavia, non mi sembra all’altezza. Forse sbagliavo anche io sui partenopei. Quella che ho visto ieri non è una squadra che possa lottare fino alla fine per lo Scudetto. Sia chiaro, nemmeno il Milan, nonostante la vittoria al San Paolo, può lottare davvero per il titolo”.