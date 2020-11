Champions League – Poker Barcellona, qualificato Chelsea, bene BVB

Primi verdetti ufficiali nella 4a giornata di Champions League. Missione compiuta per Chelsea e Siviglia, che sfruttano il match point, battendo per 2-1 rispettivamente Krasnodar (inglesi) e Rennes (spagnoli) e si qualificano agli Ottavi di finale. Ora Blues e Andalusi si sfideranno per il primo posto nel gruppo E mentre Rennes e Krasnodar lotteranno invece per un posto in Europa League. Tutto facile per il Borussia Dortmund, che travolge 3-0 il Bruges, rimane al comando del gruppo F (Lazio) ed ipoteca gli Ottavi. Nel gruppo G oltre alla Juventus qualificazione conquistata anche per il Barcellona, che in Ucraina strapazza 4-0 la Dinamo Kiev. Successo del Manchester United, che batte 4-1 l’Istanbul Basaksheir, e va al comando solitario nel gruppo H. Nell’altra gara del girone vittoria importantissima del PSG che sconfigge 1-0 il Lipsia e aggancia i tedeschi al 2° posto