Champions League – Juventus qualificazione allo scadere, colpo Lazio

Due vittorie e primo verdetto ufficiale per le italiane in Europa nella 4a giornata di Champions League. Nel gruppo G soffre tantissimo la Juventus, che batte all’ultimo secondo 2-1 il Ferencvaros e accede agli Ottavi di finale con due turni di anticipo. Ospiti avanti con Uzuni al 19′ min, Ronaldo pareggia al 37′ min ma al 92′ min Morata regala la vittoria e la qualificazione ai bianconeri. Importante vittoria della Lazio che batte 3-1 lo Zenit San Pietroburgo con la doppietta di Immobile e il gol di Parolo, in mezzo la rete di Dzyuba per i russi, e rimane al 2° posto nel gruppo F, andando a +4 punti sul Bruges. Ora alla squadra di Inzaghi basterà vincere o pareggiare con il Borussia Dorrmund per andare agli Ottavi di finale