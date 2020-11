Auriemma: “Ibra rimpianto? Il Napoli giocatori di una certa età non li prende”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Secondo i supporter azzurri, Zlatan Ibrahimovic resta un rimpianto di mercato del Napoli? Lo svedese ha trentanove anni, è un atleta ancora competitivo, ma prima o poi l’età si fa sentire per tutti. Come per Dries Mertens diciamo che il belga ha 34 anni e non può giocarle tutte, lo stesso vale anche per lui. Se togli Ibra al Milan, Romelu Lukaku all’Inter e Cristiano Ronaldo alla Juventus, le squadre non sono più le stesse“.

“Nel Napoli Victor Osimhen ha questo ruolo di trascinatore. Finora non ha segnato, ma lo farà. Con lui in campo, d’altronde, abbiamo battuto alla grande Atalanta, Parma e Genoa. I tifosi credono che sarebbe stato meglio prendere Ibra anziché Hirving Lozano? Il Napoli giocatori di una certa età non li prende, è inutile fare confronti di questo tipo. Il Chucky, inoltre, è un grande giocatore e, anche ieri, ha fornito un’ottima prestazione. Con il lavoro di Gennaro Gattuso, si è riscattato”.