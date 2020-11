Antonio Cincotta (all. Fiorentina): “Contro lo Slavia Praga daremo come sempre tutto”

La squadra viola oggi ha conosciuto il suo avversario in Women’s Champions, sarà lo Slavia Praga, evitando squadra come il Chelsea, il City o il Barcellona. Le parole sul sito di mister Antonio Cincotta. “Per il quarto anni di fila la Fiorentina giocherà in Champions e per noi è motivo di vanto, oltre che un aspetto importante. Lo Slavia Praga? Non sarò una sfida semplice, ma in campo europeo nulla lo è, però daremo tutto come sempre”.

La Redazione