Alvino: “Che volete fare, fucilare Gattuso? ‘o ciuccio è ferito, non è morto”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Porompomperoperò: “L’onestà intellettuale di mister Gennaro Gattuso è un valore aggiunto. Ha ammesso le sue colpe a fine partita, questo non vi basta? Che volete fare, fucilarlo? In campo ci vanno i giocatori e, semmai, possiamo dire che il Napoli, ieri, ha preso un gol da polli. Ai calciatori che hanno sbagliato devi fare una capa tanta, perché sul secondo gol del Milan è stata fatta una vera follia! Ma non preoccupatevi, tanto ci rialzeremo: ‘o ciuccio è ferito, non è morto”.