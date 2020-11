Un Di Lorenzo “da dimenticare”: decisivi i suoi errori

Serata da dimenticare per i “Lorenzo” del Napoli. Se per il capitano si è trattato di una serata decisamente no, all’ altro Lorenzo, Di Lorenzo, non è andata certamente meglio. Prestazione decisamente negativa e “ricca” di errori, talvolta decisivi. Eppure, il difensore, aveva disputato un buon secondo tempo con l’Italia contro la Bosnia, dopo la buona prova anche nell’amichevole contro l’Estonia. Troppi errori negli episodi chiave, come per esempio sul secondo e terzo gol del Milan e sull’azione dell’espulsione di Bakayoko. A destra stavolta il Napoli ha sofferto tantissimo sia nel primo che nel secondo tempo e Di Lorenzo non ha garantito neanche il consueto apporto in fase di spinta.

Il Mattino