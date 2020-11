Il Milan ieri ha espugnato il campo del San Paolo, 1-3 contro il Napoli di Gattuso, grazie anche a Zlatan Ibrahimovic. Doppietta per lo svedese che però a metà ripresa era uscito dal campo ed ha subito una lesione muscolare. Per lo staff dei rossoneri, niente Ibra per le prossime settimane, compreso le sfide contro il Lille e in casa contro la Fiorentina.

Fonte: gianlucadimarzio.com