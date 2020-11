SERIE A – Napoli-Milan 1-3, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sosta delle Nazionali, il Napoli ha affrontato il Milan per l’ottava giornata di campionato. I rossoneri, partono forte e passano con l’incornata vincente di Ibrahimovic. Gli azzurri reagiscono e Di Lorenzo spreca in maniera clamorosa mandando sulla traversa. Ci prova anche Politano, ma la palla è sul fondo. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano, cross di Rebic e lo svedese segna da pochi passi. I partenopei però non mollano e accorciano le distanze, con Mertens che sotto porta batte Donnarumma. Il Napoli però resta in dieci per il doppio giallo a Bakayoko. Il match termina nel recupero con Hauge, per una sconfitta dettata da poca cattiveria e quasi superficialità. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Politano 6 – L’ex di Inter e Sassuolo, fino a quando non ha chiesto il cambio , ha dato una mano. Dai suoi piedi sono nate le azioni più pericolosi e un tiro uscito di poco. Ha dato tutto fino al momento della sostituzione.

Mertens 6 – Il belga segna la terza rete in campionato, in un match che ha toccato solo tre palloni, due ha trovato attento Donnarumma. Da falso nueve sa sempre farsi trovare pronto.

Flop

Meret 5 – Il portiere azzurro, dopo le buone prestazioni contro Benevento e Rijeka, stasera non bene. Non tanto sul primo gol, ma sulla seconda marcatura e non preciso con i piedi. Paga il giocare poco, però stasera davvero impreciso.

Di Lorenzo 4,5 – Il terzino ex Empoli è lontano parente da quello visto lo scorso anno. Male in difesa e poi sullo 0-1 spreca un gol clamoroso cogliendo la traversa. Male anche nella ripresa in fase d’impostazione, davvero non un inizio da ricordare.

Koulibaly 4 – Il difensore senegalese stasera è stato dominato da Ibrahimovic. Perde tutti i duelli aerei e gioca con sufficienza. Solo una sgroppata, ma appare lento ne ritornare. Gli manca sempre un centesimo per fare un euro.

Mario Rui 4,5 – Il portoghese, doveva sostituire Hysaj, colpito dal Covid-19, ha davvero deluso le aspettative. Male nei cross e spesso appare impreciso. Un solo intervento in difesa, ma per il resto davvero inesistente.

Fabian Ruiz 4,5 – La differenza tra la Spagna e stasera è evidente. L’ex del Betis Siviglia sbaglia in maniera clamorosa nei passaggi e in copertura. Fino alla fine lontano dal gioco ed esce nel finale.

Insigne 5 – Il capitano del Napoli stasera è apparso lontano parente da quello visto in Nazionale. Davvero non pervenuto e sbaglia tutti i dribbling. La prima gara sbagliata, ci può stare, ma non certamente il giocatore che tutti avevamo visto con l’Italia.

A cura di Alessandro Sacco