Rispetto alla Nazionale, al Napoli tocca l’altro Fabian: quello opaco

Non riesce a mettere in luce la sua classe, contro il Milan, Fabian Ruiz, non riesce a svolgere neanche il compitino. Passano tantissimi palloni tra le sue gambe, ma lui li gestisce in maniera scolastica, senza guizzi e lampi. Tutto in orizzontale, senza sollecitazione alcuna per le punte. Un Fabian Ruiz decisamente giù di corda rispetto a quello super ammirato nell’ultima sfida di Nations League contro la Germania con tre assist e tante altre giocate di altissimo livello. A centrocampo ha sofferto molto in fase di non possesso perché gli azzurri si sono trovati spesso in inferiorità numerica e perché Bennacer e Kessie sono stati decisamente superiori come furore agonistico.

Il Mattino