Reja: “Mi sarei aspettato di più da Mertens e Lozano vista l’assenza di Osimhen”

Edoardo Reja, commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport: “Il Napoli ha perso in casa contro Sassuolo e Milan, due battute d’arresto. Rispetto agli altri anni De Laurentiis non ha venduto nessuno e ha comprato altri giocatori. Ieri l’espulsione di Bakayoko è stata determinante, doveva essere un po’ più attento. Mi sarei aspettato di più da Mertens e Lozano e l’assenza di Osimhen si è fatta sentire molto, è troppo importante per il Napoli”.

“Il Milan sta facendo ottime cose. Stefano Pioli ha creato una squadra forte, Rebic, Calhanoglu, Castillejo, Kessie e Bennacer sono cresciuti tanto. I rossoneri stanno facendo vedere un grande calcio, hanno rabbia e credo che la rosa sia all’altezza e adeguata per arrivare fino in fondo alla stagione. Ibrahimovic non può essere paragonato a nessuno. Ronaldo per esempio è un giocatore più individuale, Ibra è veramente completo. Zlatan allenatore? Credo sia difficile perché non ha molto pazienza“.