Premier League – Pari Southampton, Burnley prima gioia

Una vittoria e un pareggio nei due posticipi della 9a giornata di Premier League. Rallenta il Southampton, che non va oltre l’1-1 in casa del Wolverhampton, al vantaggio dei Saints con Walcott risponde Pedro Neto. Southampton sale al 5° posto in classifica, i Wolves invece va a 14 punti. Prima vittoria invece per il Burnley, al quale basta un gol di Wood per battere il Crystal Palace e andare al quartultimo posto a +1 punto sulla zona retrocessione