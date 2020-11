Pistocchi: “Valeri? Che sia un pessimo arbitro ormai lo sappiamo”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole: Valeri? Che sia un pessimo arbitro ormai lo sappiamo. Ha fatto 4 errori importanti. Il primo è la prima ammonizione a Bakayoko: il contatto c’è ma è Saelemaekers che cerca il contatto. Poi non c’è fallo di Kessié su Fabian Ruiz. La gomitata di Ibra è rosso, perché Rizzoli spiegava che in questi casi va guardata la mano: se chiusa, vuol dire caricare la gomitata. Lui l’aveva chiusa. L’errore più grave peraltro è il fatto che non fermi il gioco con un giocatore colpito alla testa. E’ un errore da terza categoria. Poi c’è fallo di Bakayoko su Kessié in occasione del gol del Napoli. L’arbitro era in pessima giornata ma non si capisce perché il VAR non sia intervenuto sulla gomitata di Ibrahimovic“.