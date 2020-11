Pistocchi: “La sensazione è che il Napoli manchi nei particolari”

Su Radio Marte, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista, ecco le sue parole:

“Napoli? Prestazione non è stata un granché, specie nei particolari. Il Napoli ha dominato con il possesso, ha fatto una buona partita nella completezza contro il Milan che si è difeso molto basso. Però ci sono state troppe imprecisioni, Koulibaly è stato irriconoscibile. Sul primo gol fa un errore sesquipedale in quell’occasione. Koulibaly senza Albiol ha perso riferimenti su come muoversi, ha una grande fisicità ma deve farsi guidare. A Ibrahimovic ha lasciato troppo spazio per muoversi liberamente. La sensazione è che il Napoli manchi di attenzione nei particolari. La classifica è condizionata dai tre punti a tavolino ma sta peggiorando la situazione. Nella scorsa stagione aveva due punti in più, con Sarri 24. Il Napoli commette errori sia in fase difensiva che in fase offensiva, a cui però ieri darei poche colpe.