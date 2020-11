Petagna: “Siamo noi, non Gattuso, i primi responsabili”

Gattuso a fine gara si è assunto la responsabilità della sconfitta azzurra, parlando in special modo di una squadra che stecca le partite importanti per mancanza di personalità. Petagna, a quanto detto dal suo allenatore, aggiunge: «I responsabili siamo noi che andiamo in campo, dobbiamo metterci qualcosina in più. Ci sono mancati gli ultimi passaggio e tiro. Ora abbiamo una gara fondamentale in Europa League e poi c’è la Roma, il campionato è ancora lungo». L’attaccante ha poi aggiunto: «Siamo consapevoli. Dobbiamo lavorare, fare bene ciò che ci chiede Gattuso. Penso che alla lunga i risultati arriveranno, siamo forti. Ci stiamo adattando bene al nuovo modulo». Occorre pensare al futuro con fiducia. «La sconfitta con il Milan non deve cambiare i nostri obiettivi perché siamo una squadra forte, l’abbiamo dimostrato. Anche con i rossoneri abbiamo fatto un’ottima gara, dovevamo essere più cinici».

Il Mattino