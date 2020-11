Pagelle CdS – Insigne non incisivo, bene Politano

Il Napoli, dopo la sosta per le Nazionali, ha affrontato il Milan al San Paolo. big-match dell’ottava di campionato e i rossoneri partono meglio. Ibrahimovic parte ispirato e serve Rebic che calcia al volo debole. Il gol arriva grazie al cross di Theo Hernandez e la testa dello svedese. La rete scuote gli azzurri che vanno vicini al pareggio, ma Di Lorenzo incredibilmente manda sulla traversa. Ci prova anche Politano, palla fuori di un soffio. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio, traversone di Rebic e Ibrahmovic in spaccata manda sotto l’incrocio, male Koulibaly. I partenopei però rientrano in gara con Mertens che su cross di Mario Rui supera Donnarumma. Napoli però che resta in dieci per il doppio giallo di Bakayoko. Nel finale arriva la terza rete di Haug che con un cucchiaio supera Meret. Secondo le pagelle del CdS negativo Di Lorenzo e a centrocampo Fabian Ruiz.

Meret 6 – Reattivo sul destro velenoso di Calhanoglu, poi s’inchina due volte a re Zlatan. Hauge gli cala il tris.

Di Lorenzo 4,5 – Spaventa il Milan con una traversa, ma in fase difensiva è martellato da Theo e Rebic. Tanti errori, non da lui: periodaccio.

Manolas 5,5 – Dei due centrali è quello che regge meglio l’urto, ma crolla nel finale.

Koulibaly 4,5 – Perde il duello aereo con Ibra in occasione del primo gol e poi perde anche le misure sul raddoppio. In confusione.

Mario Rui 6 – Dal suo lato c’è più libertà e quando comincia ad affondare ispira Mertens e diventa pericoloso.

Fabian Ruiz 5 – Gli manca l’aria tra Kessie e la pressione di Calhanoglu: la prima idea di gioco è sua, ma si accede poco e non fa neanche troppa luce.

Elmas (45’ st) sv – Entra a cose fatte.

Bakayoko 6 – Nel primo tempo domina la scena e sfiora il gol: disinnesca, raddoppia, corre per due. E sradica il pallone dai piedi di Kessie dando il via al 2-1. Espulso per doppia ammonizione nel momento clou: ingenuità fatale.

Lozano 5 – Senza Osimhen toccherebbe soprattutto a lui dare profondità e rapidità, ma Hernandez è un velocista ed è anche molto solido. E non se ne fa niente.

Zielinski (11’ st) 6 – Che non sia in condizione è palese, ma appena entra prova a ragionare ed entra nell’azione del gol.

Politano 6 – Posizione inedita, alle spalle di Dries, ma le cose migliori arrivano quando parte da destra. Soprattutto in contropiede. Vivo e vivace.

Petagna (24’ st) 5,5 – Tanti duelli fisici con Romagnoli e una buona giocata che Donnarumma gli blocca a terra.

Insigne 5 – Il Magnifico d’Italia questa volta non riesce a lasciare il segno: Calabria sembra una gabbia.

Mertens 6,5 – Ha fame di gol e al 27’ cerca il colpo da biliardo in area, ma Gigio gli prolunga la dieta. Che però interrompe nella ripresa, dopo 7 giornate.

Gattuso (all.) 5 – Senza Osimhen ridisegna l’attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova allora ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bakayoko lascia il Napoli in dieci. E arrivederci.

F. Mandarini (Cds)