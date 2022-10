Mirabelli: “Ibra è un fenomeno, pesa solo la sua tenuta fisica vista l’età. Il Napoli può arrivare lontano”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan: “Ibra? È un grande campione, possiamo solo discutere l’età. Il fisico non ti tiene, sulle qualità non si discute. È mostruoso: ma, quando si giocherà ogni tre giorni, terrà fisicamente? Ma, resta un fenomeno. Il Milan può reggere? Ha iniziato molto bene, ha un problema se Ibra si ferma, ha una rosa un po’ corta in difesa, ma con l’entusiasmo si può arrivare lontano. Non so dove, ma arriva lontano. Pallone d’oro ad Ibra? Lo avrebbe meritato, penalizzato da club e nazionali. Scudetto al Milan? Troppo presto, c’è un 50% del mio lavoro in questo Milan, sono contento. Credo tantissimo nel Napoli per questa stagione, che può arrivare lontano. Il Napoli non ha giocato male ieri, ha rischiato di pareggiare. Il Napoli ha anche un grande allenatore: non bisogna deprimersi, non è una partita persa che decreta una stagione”.