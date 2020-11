Marolda: “Al Napoli manca un giocatore di personalità”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista, ecco le sue parole:

“La partita ieri è stata sbagliata dal punto di vista tattico. Io non voglio dire che Gattuso sia presuntuoso. Io credo che l’errore che stia commettendo riguardi il fossilizzarsi su un solo modulo tattico e questo peraltro non esalta neanche troppo le caratteristiche di certi giocatori, come Mertens. Fratture all’interno dello spogliatoio? Non ho notizie a riguardo. Però in questo momento nello spogliatoio non c’è un giocatore di grandissima personalità.”