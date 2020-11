Marino: “Gattuso va lasciato lavorare con tranquillità”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo Udinese, è stato intervistato da radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “E’ un giorno del ricordo molto triste per me. Ciò che vivemmo 40 anni fa per il terremoto fu incredibile. Un’esperienza che mi ha formato nel carattere. Non riesco ancora a liberarmi di quelle immagini. Il campionato è molto equilibrato in vetta: al Napoli basterà infilare un filotto di vittorie per risalire. Gattuso va lasciato lavorare con tranquillità, ma conosco Napoli e so che le parole tranquillità e mancanza di risultati non vanno d’accordo. Osimhen a Napoli non sta sfigurando e sono certo che non sfigurerà. Lozano è un calciatore sul quale avrei investito per un top club. Ha le caratteristiche giuste per infiammare la gente napoletana, sulla scia di Lavezzi. Anche se il Pocho è irripetibile…”