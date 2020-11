Maldini: “Rino è un allenatore completo, Maradona era più grande di tutti”

Paolo Maldini, attuale dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY Sport:

Gattuso?

“Rino è Rino, è un allenatore ormai completo, è la sua seconda esperienza di altissimo livello. E’ l’allenatore giusto per il Napoli, è la squadra più tecnica del campionato, sta facendo un lavoro pazzesco. Quando ci vediamo parliamo di famiglia, ci sono cose più importanti del calcio”.

Il Napoli di Maradona?

“Diego era il più forte di tutti, era la sfida scudetto di quegli anni. Tutto è iniziato da quella vittoria al San Paolo, se non avessimo vinto quella gara non saremmo arrivati in Coppa dei Campioni e la storia sarebbe stata diversa. Tutti vorremmo avere lo stadio pieno per goderci questo spettacolo”.