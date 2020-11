Liga – Bilbao-Betis: Poker dei rojiblancos che scalano la classifica

Athletic Bilbao-Betis 4-0 Ruiz (AB) 9′, Capa (AB) 33′, Muniain (AB) 59′, Berenguer (AB) 68′

Primo tempo. La sfida si sblocca al 9′ con la sfortunata autorete di Victor Ruiz che beffa il proprio portiere nel tentativo di liberare l’area, al 25′ Villalibre cerca gloria personale da fuori area ma la sfera termina a lato non di molto. Al 33′ arriva il raddoppio rojiblanco con l’incornata di Ander Capa che insacca nell’angolino, nel finale di tempo non arriva la reazione biancoverde così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il tris del Bilbao col colpo di testa di Muniain dall’interno dell’area piccola, al 69′ Berchiche mette in mezzo per Berenguer che controlla in area e calcia nell’angolino siglando il poker. Nel finale l’Athletic Bilbao amministra il possesso palla così al triplice fischio la sfida termina 4-0.

Classifica provvisoria

Real Sociedad 23-Atletico Madrid 20**-Villarreal 19-Real Madrid 17*-Cadice 14-Granada 14*-Siviglia 13**-Athletic Bilbao 12*-Valencia 12-Betis 12-Elche 12**-Getafe 12-Barcellona 11**-Osasuna 11*-Alavés 10-Eibar 10-Valladolid 9-Huesca 7-Celta Vigo 7-Levante 7*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri