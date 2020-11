Zazzaroni: “Il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo”

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, si è espresso in merito alla sconfitta interna del Napoli contro il Milan guidato da uno strepitoso Ibrahimovic: “Il Napoli ha subìto la terza sconfitta di fila in casa, tra campionato e coppa. Questa volta si è accontentato del palleggio, forzando raramente la giocata. Il miglior Insigne è rimasto a Sarajevo, Mertens e Lozano hanno peccato di discontinuità, così come Fabian. E proprio quando il belga ha riaperto la partita Gattuso ha perso un uomo: Valeri ha estratto il secondo giallo a Bakayoko, il primo non c’era”.