Insigne senza guizzi e fantasia: il capitano non incide

Inutile dire che ogni gara fa storia a sè, ma è altrettanto evidente che, dopo le prestazioni offerte in Nazionale, ci si aspettava un Insigne diverso. Invece, quella di ieri contro il Milan, è stata senza dubbio una serata no per il capitano del Napoli. Non ha fatto la famosa differenza, Insigne, che è apparso poco brillante ed è stato ben controllato dal rossonero Calabria. Non si sono visti i suoi cambi di passo, così come quelli di gioco, e, nonostante l’impegno profuso, soprattutto nei ripiegamenti difensivi, la sua prestazione non ha inciso. Forse la si può definire la prova peggiore di questa stagione, priva di guizzi, fantasia e senza alcun tentativo di impensierire la difesa e l’estremo difensore avversario.