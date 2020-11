Il Mattino: “Un Napoli d’orgoglio quando resta in dieci”. Due super flop, i voti

È un ginocchio, quello di Ibrahimovic, a mandare in ginocchio il Napoli. Ma è risultato severo, bugiardo nelle sue dimensioni. Non sarà facile rialzarsi da questa seconda batosta in casa, anche se la gara è condizionata dall’esplulsione di Bakayoko per un doppio giallo (con il primo assai dubbio). Senza Osimhen, riecco Mertens falso nuove ma l’inizio azzurro è imbarazzante. Preso il gol di Ibra che spezza il match con precisione e forza, il Napoli ritrova la lucidità del suo gioco offensivo, con la palla che viaggia a destra e a sinistra. Un Napoli d’orgoglio quando resta in dieci. Anche se c’è troppa foga e troppa confusione nel gioco offensivo.

6 MERET

4,5 DI LORENZO

5,5 MANOLAS

5 KOULIBALY

I5,5 MARIO RUI

4,5 FABIAN RUIZ

6 BAKAYOKO

5 LOZANO

5 INSIGNE

6,5 POLITANO

6 MERTENS

5,5 ZIELINSKI

5 PETAGNA

sv ELMAS

5,5 GATTUSO