Il Mattino – Panchina: Un solo lampo da parte dei subentrati

Ecco i voti de Il Mattino alla panchina azzurra. Zielinski, Petagna ed ELmas non riescono a incidere. L’ex SPAL però un minuto prima del 3-1 milanista firmato Hauge ha avuto sul mancino la palla del 2-2 trovando Donnarumma pronto alla parata a terra.

5,5 ZIELINSKI

Si piazza lì, alle spalle di Mertens provando a dare maggiore incisività a un gioco sempre più oscuro ma non riesce mai a trovare il bandolo. Sembra praticamente spaesato, nonostante gli spazi. Però dà quel sostegno alla linea mediana che evita al Milan di straripare nonostante le praterie.

5 PETAGNA

Sul suo sinistro, in pieno recupero, la palla per l’incredibile pareggio. I killer da area non sbagliano, lui invece spara addosso a Donnarumma. Errori imperdonabili. Era pronto a prendere il posto di Mertens quando il belga fa gol, entra con la squadra in 10 quando è tutto più complicato.

sv ELMAS

Entra ma non riesce a dare impatto alla partita. Doveva essere uno dei protagonisti, e con il senno del poi è un peccato non averlo visto dall’inizio. Chiaro che è uno degli uomini chiave del 4-3-3 a cui al momento Gattuso ha deciso di abiurare. Non commette gravi errori, ma serviva forse prima il suo entusiasmo.