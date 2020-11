Il Mattino: due top e due flop nell’attacco azzurro

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco azzurro. Politano è una vera spina nel fianco nella difesa rossonera, l’ex Inter sente aria di derby e si scatena a più riprese sulla corsia destra ma senza trovare mai aiuto nei compagni. Mertens porta a casa la sufficienza per la rete, ma il belga non ha regalato particolari giocate. Mentre Lozano e Insigne sono sembrati avulsi dalla manovra offensiva azzurra.

5 LOZANO

Theo gli crea più di un problema, e infatti è il messicano a non coprire sul cross per Ibra ma quando si accende è decisamente pericoloso, con la capacità di saltare l’uomo e servire il compagno. Manca, però, di precisione al tiro. Non rincorre quasi mai il suo avversario.

5 INSIGNE

La controfigura della star con l’Italia. Sembra fuori dalla partita, non propone mai nulla di decisivo poco rispetto ai suoi standard nella prima mezz’ora, con Calabria che non scende, di fatto, mai nella metà campo azzurra. Pochi spunti di rilievo quando tutti sperano nel suo lampo per completare la rimonta.

6,5 POLITANO

Gioca alle spalle di Mertens e non si tira indietro parte bene con la prima sgasata pericolosa del match. Qualche buona conclusione, anche se sul primo gol ha responsabilità sulla copertura di Bennacer. Ha piglio e voglia, si butta nella mischia anche se mai decisivo come dovrebbe essere un attaccante.

6 MERTENS

Si accende al 26’, con il primo guizzo della sua partita, quando riesce a smontare dalla guardia che Kjaer ha montato su di lui. Qualche impaccio tecnico non da lui, la sensazione in certi momento è che non sia in condizioni brillanti. Poi trova il lampo di punta vera. Perché combatte, è tenace. Segna e dà la scossa. Ma non serve.