Ibra è un fuoriclasse, ma Koulibaly non gli prende mai le misure

“Accanto” a lui c’era Ibra e l’ha sentito. Deve averlo sentito, visto e accusato. Deludente la prova di Koulibaly. Magari KK era stanco per il viaggio, per gli impegni, fatto sta che si fa beffare di testa dallo svedese e sbaglia anche sulla seconda marcatura. Sempre di Ibrahimovic. Quest’ ultimo è un fuoriclasse, siamo d’accordo, ma il centrale partenopeo non riesce mai a prendergli le misure e a sfruttare l’anticipo per limitarne le giocate e non farlo girare. Serata da dimenticare, condita anche da diversi palloni sbagliati in appoggio. Prestazione “ombrosa”, una delle peggiori offerte in stagione.