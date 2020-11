Gennaro Gattuso: “Contro il Milan, i ragazzi hanno fatto i “professori” e la tecnica non basta”

Il Napoli perde in casa contro il Milan per 1-3 ed ha palesato i soliti problemi in difesa e in attacco. A fine gara ai microfoni di Sky le parole di Gattuso che non le ha mandate a dire alla squadra. “Nella gara contro i rossoneri, abbiamo fatto tutto noi, ma la colpa è mia, perchè dobbiamo crescere mentalmente. In campo non dobbiamo fare i professori, protestare con l’arbitro, parlare di sfortuna, ma pensare al noi più che all’io. Ho capito qual’è il problema, non è un caso che stecchiamo le sfide importanti, ci manca la personalità e certi atteggiamenti non mi piacciono. E’ quasi un anno che batto su certi tasti e se ancora siamo a questo punto, anche io ho colpe in merito. Dovremo fare lo step a livello psicologico, non arrabbiarci se non arriva la palla, o cercare alibi, perciò devo pensare io come fare. Ibrahimovic? Anche dopo stasera sarà sempre mio amico, la gomitata a Koulibaly sembrava un colpo alla Tyson, ma preferisco non soffermarmi sugli episodi”.

Fonte: Corriere dello Sport