Gattuso avverte: “Occorre serietà, non bastano tecnica e professori”

La vita, spesso, cambia le priorità. E capita che la vittoria del Milan possa non renderti felice. E’ quanto accaduto ieri sera a Rino Gattuso. Sconfitto e deluso. «Abbiamo fatto tutto noi, creato e distrutto. La colpa è mia. Dobbiamo crescere mentalmente. Vogliamo fare troppo i professori e poi facciamo sempre gli stessi errori. Il calcio non è solo tecnica. Non sempre vedo il veleno o il coltello fra i denti. Alcuni atteggiamenti non mi sono piaciuti. A volte non siamo una squadra». Parole forti, chiare, rivolte allo spogliatoio, nessuno escluso. Un avvertimento in vista del futuro.