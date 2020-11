Gattuso a confronto, Il Mattino e Cds più o meno sullo stesso piano

Ecco i voti del Corriere dello Sport e del Mattino al tecnico azzurro Gattuso. Voti discordi: mezzo punto di differenza. Tra l’espulsione di Bakayoko, il non cambio di modulo (nonostante l’assenza di Osimhen) ecco le motivazione.

Gattuso 5 (Cds)

Senza Osimhen ridisegna l’attacco con Politano dietro la punta, ma i risultati non sono quelli sperati. Prova allora ad aumentare la qualità con Zielinski e arriva il gol, ma Bakayoko lascia il Napoli in dieci. E arrivederci.

Gattuso 5,5 (Mattino)

Il segnale che prova a dare è importante: noi siamo il Napoli e andiamo per la nostra strada. Quindi non cambia assetto tattico neppure al cospetto di una squadra che non perde da 228 giorni. Patisce a centrocampo la superiorità anche numerica del Milan, con Rebic e Theo Hernandez che fanno troppe volte i propri comodi. Poi chiaro se sbagli certi gol e resti in dieci per mezz’ora, alla fine non può che leccarti le ferite.