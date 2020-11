Franchi: “Prenderei Gattuso al posto dell’inesperto Pirlo. Ibra un extraterrestre

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Franchi, giornalista Tuttosport: “Io farei lo scambio Gattuso-Pirlo! Lo vorrei al posto dell’inesperto Pirlo alla Juventus. Ibra è un extraterrestre. Ronaldo e Messi sono ancora più in alto di lui: senza questi due extrasovrasistemici, Ibra avrebbe vinto 5 palloni d’oro. Capello gli disse: “Tu devi essere come Van Basten”, il paragone con Van Basten ci sta. Più che mostruoso Ibra, mi pare che bisogna fare i complimenti a come sta evolvendo il calcio dal punto di vista della nutrizione, della medicina e dei metodi di allenamento nel calcio: Totti e Del Piero hanno smesso in forma a 40 anni. Questo è dovuto a queste nuove metodologie. Milan da scudetto e Napoli fuori? Mi viene in mente quando Allegri con la Juve ha recuperato 12 punti al Napoli”.