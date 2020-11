Dzeko è definitivamente guarito dal Covid: Ci sarà contro il Napoli

La Roma continua a segnare, vincere e divertire e ora può gioire anche per aver recuperato la sua arma più importante. Edin Dzeko, infatti, è definitivamente guarito dal coronavirus. Tampone negativo per l’attaccante bosniaco, che ha saltato la gara contro il Parma ma che sarà a disposizione per la sfida di Europa League contro il Cluj e, soprattutto, per la prossima partita di campionato contro il Napoli al San Paolo. Ad annunciare la guarigione è stato lo stesso Dzeko sul suo profilo ufficiale Instagram: “Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma“. Fonte: Sky Sport