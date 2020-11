Difesa tutta flop, per “Il Mattino” si salva solo Meret

Ecco i voti de Il Mattino per la difesa azzurra. Meret è l’unico che prende la sufficienza, incolpevole su tutte le 3 reti del Diavolo (doppietta di Ibra e Hauge). Mentre Di Lorenzo è il peggiore in campo, Theo Hernandez dalla sua parte ha fatto quello che ha voluto (assist per la prima rete dello svedese) ma moltissime sortite offensive mai arrestate dall’ex Empoli.

6 MERET

Non può nulla sul colpo di testa di Ibra che si infila nell’angolo basso e neppure sul colpo di ginocchio dello svedese. Cerca di aiutare nel gioco dal basso, prendendosi qualche responsabilità e rispondendo con precisione, poi riesce a sventare con attenzione le sfuriate rossonere. Forse può fare qualcosa in più sul terzo gol. Ma cambia poco.

4,5 DI LORENZO

Parte contratto, con tre errori in fase iniziale che, come nel caso di Rebic, potrebbero costare caro. Incredibile la traversa che coglie sugli sviluppi di azione d’angolo, poi suo errore che fa ripartire Theo e porta al rosso di Bakayoko. È una prestazione insipida, piena di strane e devastanti disattenzioni.

5,5 MANOLAS

Il Milan pressa per far scaricare sui piedi del greco l’avvio gioco, mettendo in luce qualche imbarazzo tecnico. Poi con la squadra sbilanciata che deve recuperare, si propone in qualche lancio per guadagnare metri. Per il resto, aiuta poco Koulibaly nel duello spaziale con Ibrahimovic che fa quello che gli pare.

5 KOULIBALY

Ibrahimovic gli prende il tempo e lo spazio in modo straordinario sul gol del vantaggio rossonero. Il gol è fantastico, il senegalese potrebbe osare di più ma resta piantato e sorpreso. Poi nel secondo gol gli si piazza avanti ma lascia il compito di affrontarlo nel fisico al piccolo Mario Rui. Che infatti non può nulla.

5,5 MARIO RUI

L’asse con Insigne non funziona neppure un po’: si sente il rumore della catena incagliata. Calabria si preoccupa di Insigne, riesce a superare bene la prima pressione di Saelemaekers e trova tanto spazio. Non sempre sfruttato con le scelte giuste nel triangolo e nel cross. Suo il traversone per il gol di Mertens.