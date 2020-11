Contro il Milan va in onda la versione spenta di Lozano

Probabilmente i viaggi intercontinentali e i numerosi impegni, minano. Nella testa e nelle gambe. Fatto sta che il Lozano visto contro il Milan è quello “versione” spenta. Qualche accelerazione delle sue nel primo tempo, ma poco altro. Poca lucidità, sia nella proposizione di cross che negli assist ai compagni e stavolta non si è fatto mai vedere in fase conclusiva. In più ha garantito meno in fase di copertura e sulla fascia destra anche per questo il Napoli ha sofferto molto Theo Hernandez e le altre iniziative dei rossoneri: è stato il primo ad uscire dopo dieci minuti della ripresa lasciando il posto a Zielinski.

Il Mattino