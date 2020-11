Graziano Cesari sulla gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly

Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset durante la trasmissione Pressing sull’episodio della gomitata di Zlatan Ibrahimovic a Kalidou Koulibaly: “Al 51′ c’è un contatto tra Ibrahimovic e Koulibaly. Tutti e due saltano alla ricerca del pallone, lo svedese anticipa l’elevazione, allargando contemporaneamente sia il braccio destro sia quello sinistro”.

“Il difensore senegalese del Napoli, invece, e prova soltanto a contrastare il centravanti del Milan. Per l’arbitro Piero Valeri, non è nulla. La sbracciata di Zlatan Ibrahimovic c’è, ma non è assolutamente un episodio di vigoria sproporzionata o di violenza. Ci sta sicuramente il fallo per il Napoli perché comunque è un intervento scomposto, ma non più del cartellino giallo“.