Cds centrocampo leggerino; Fabian non si accende

Ecco i voti del centrocampo azzurro per il Corriere dello Sport. Bakayoko porta a casa la sufficienza, riceve un doppio giallo ma è sua la zampata che intercetta la sfera per l’azione del goal di Mertens. Mentre Fabian vaga per il campo senza però riuscire a farsi notare.

Fabian Ruiz 5

Gli manca l’aria tra Kessie e la pressione di Calhanoglu: la prima idea di gioco è sua, ma si accede poco e non fa neanche troppa luce.

Bakayoko 6

Nel primo tempo domina la scena e sfiora il gol: disinnesca, raddoppia, corre per due. E sradica il pallone dai piedi di Kessie dando il via al 2-1. Espulso per doppia ammonizione nel momento clou: ingenuità fatale.