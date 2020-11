Cavani: “Napoli? Ancor prima di arrivare ero nel cuore dei tifosi”

Edinson Cavani nella sua autobiografia “Quello che ho nel cuore” è tornato sul suo trasferimento all’ombra del Vesuvio: “Le voci sul mio futuro si rincorrevano, mettendo sul piatto nomi di club importanti, ma io rimanevo tranquillo in attesa della squadra che avrebbe accettato le mie condizioni. Le situazione si sbloccò quando il mio procuratore Pierpaolo mi comunicò che una società si era mossa ufficialmente per acquistarmi. La mia risposta fu che se accettava le mie condizioni, allora quella era la squadra che Dio aveva scelto per me”.

“Quando seppi che quella società era il Napoli, chiesi ai miei amici e familiari cose ne pensavano. Sole e io non sapevamo praticamente nulla di Napoli, di conseguenza decidemmo di pregare e capire quale fosse la volontà di Dio. Ventiquattro ore dopo ci sentivamo già parte del Napoli, ed eravamo pronti per questa nuova esperienza. Avevo sentito dire che i napoletani avevano già composto una canzone in mio onore, e che esistevano statuine per il presepe natalizio fatte a mia immagine. Prima ancora di aver toccato un solo pallone con la maglia azzurra, già sapevo di essere entrato nel cuore dei napoletani, così come loro erano entrati nel mio”.