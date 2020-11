La Juventus Women ha vinto per 1-4 sul campo del Pink Sport Bari ed ora la sosta in vista della trasferta in Danimarca dell‘Italia del c.t. Milena Bertolini. Attraverso i profili social le parole del difensore e capitano delle bianconere Sara Gama. ” Buona la prima in Coppa Italia. Era importante chiudere questo periodo prima della pausa con un altro successo”.

La Redazione