Bergonzi a Radio Crc: “Giallo a Bakayoko inesistente. Rossa a Ibra poteva starci”

Durante “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro. “Non c’era il primo giallo a Bakayoko, poi espulso nella ripresa – ha detto Bergonzi a Radio Crc – anzi, secondo me quell’episodio non doveva nemmeno essere sanzionato con il calcio di punizione. Molto probabilmente Valeri non ha avuto la percezione giusta dell’intervento di Bakayoko, che prende il pallone. Ricordiamo che quando si verificano episodi come questi, il Var non può intervenire”. Sulla gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly, Bergonzi si è detto indeciso “Perché stamattina mi sono confrontato con tanti miei ex colleghi e il parere unanime non è venuto fuori. La domanda è: ‘Ibrahimovic ha messo a repentaglio l’incolumità di Koulibaly? Sì, perché l’ha colpito con una gomitata al volto. Il rosso poteva starci. Però non mi stupisco neanche della decisione presa da Valeri, perché ha dovuto giudicare un episodio molto dubbio”.